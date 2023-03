Sospesa squalifica Mourinho, in panchina contro Juve

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - La Corte federale d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà in panchina domani sera contro la Juventus. (ANSA).