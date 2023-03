Serie A: Roma-Juventus, c'è Mourinho

Josè Mourinho ci sarà contro la Juventus. Una prima vittoria per lo Special One che, in attesa di provare a vincere l'intera partita giudiziaria, vorrà portare a casa anche un altro successo: quello contro i bianconeri. Intanto la Corte sportiva d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo al portoghese, chiedendo un supplemento d'indagine e di ricevere dalla procura federale, al lavoro sull'episodio con Serra, di fornire entro tre giorni tutto il materiale fin qui acquisito. A cominciare dalle "dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara". Insomma, la corte vuole vederci chiaro e ritiene di non avere tutti gli elementi necessari per poter decidere anche "in ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte del sig. Serra". Per questo la nuova udienza sul ricorso è stata fissata per venerdì 10 marzo alle 14.30. Da Trigoria filtra ottimismo affinché la sanzione possa essere quantomeno ridotta a una giornata, saltando così solo la gara con il Sassuolo. Nel frattempo manca poco anche alla chiusura dell'inchiesta aperta dalla procura federale sulla denuncia ai media di Mourinho sul comportamento irrispettoso del quarto uomo Serra nei suoi confronti. Chiné in questi giorni ha avuto modo di ascoltare, al di là dei protagonisti, anche altri testimoni come il direttore di gara di Cremona (Piccinini) e altri componenti dello staff giallorosso (Maurizio Lombardo, Vito Scala, Stefano Rapetti e Massimo Manara). La procura inoltre ha acquisito anche alcuni audio e dei filmati nei quali verrebbe riproposto il labiale di Serra a Mourinho e che rafforzerebbe la tesi del portoghese. Servirà ancora qualche giorno, ma già entro martedì ci saranno novità. Ma intanto la Roma ha incassato una vittoria che definisce di "squadra" grazie a una strategia nata da un'idea del gm Pinto, portata avanti dal segretario Lombardo e rappresentata davanti ai giudici dai legali del club Muscarà, Vitali e Conte. La società ritiene, infatti, che non sia giusto scontare una squalifica fintanto non sia stata fatta chiarezza sull'accaduto e a questo aggiunge il principio di "reazione" che ha portato Mourinho a esasperare i toni solo nel momento in cui Serra gli avrebbe mancato di rispetto. Il risultato è che per ora la squalifica è sospesa in attesa di ulteriori accertamenti e che Mourinho sarà in panchina. Chi, invece, non ci sarà è Solbakken, fermatosi per un problema muscolare, mentre da valutare sono le condizioni di Pellegrini. Il capitano della Roma ha accusato una lieve sindrome influenzale, ma nonostante questo oggi si è allenato con la squadra. Lo raccontano come molto costipato e solamente domani sosterrà un provino definitivo per provare a scendere in campo. Molto probabilmente stringerà i denti e sarà al fianco di Dybala e dietro Abraham, fresco papà e pronto a tornare titolare contro la Juventus in un Olimpico che sarà ancora una volta sold out. In palio di più della rivalità con dei "nemici" sportivi storici, bensì la corsa alla prossima Champions League. Vietato frenare per la Roma, soprattutto dopo la vittoria della Lazio sul Napoli