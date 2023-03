Serie A: Monza-Empoli 2-1

Monza batte Empoli 2-1 nell'anticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Brianteo di Monza. I gol: nel primo tempo per i brianzoli Ciurria al 19'; nel secondo tempo per i toscani Satriano al 6' e per i padroni di casa Izzo al 22'.

LA CRONACA DELLA PARTITA



67' MONZA-Empoli 2-1! Rete di Izzo. Corner di Caprari, Izzo svetta in area, palla a fil di palo, Perisan non può nulla.

51' Monza-EMPOLI 1-1! Rete di Satriano. Traversone di Marin, Pablo Mari prolunga di testa in anticipo su Caputo, Satriano appostato sul secondo palo devia di testa da due passi.

19' MONZA-Empoli 1-0! Rete di Ciurria. Petagna di tacco per Ciurria che con un rasoterra violento non lascia scampo a Perisan.

CLASSIFICA