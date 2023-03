Salernitana, Sousa: "Dalla squadra voglio intensità e coraggio"

(ANSA) - SALERNO, 04 MAR - "Nella partita di domani ci saranno momenti che potranno condizionare il risultato, dobbiamo fare in modo tale che siano favorevoli a noi. Dobbiamo avere la stessa volontà, determinazione e istinto di sopravvivenza che hanno avuto loro fino ad oggi". Lo ha detto in conferenza stampa l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, parlando del match di domani contro la Sampdoria. "La competitività all'interno di un gruppo di lavoro comporta miglioramento individuale e di conseguenza collettivo. La qualità degli allenamenti, la competitività interna e con gli avversari diretti porta una crescita della squadra. Questa è una squadra che vuole lavorare bene, dobbiamo mantenere questo livello fino alla fine. Dia e Mazzocchi stanno sempre meglio e sono giocatori importanti che possono darci tantissimo". Sousa ha annunciato che tra i pali giocherà Ochoa, anche in considerazione dei problemi avuti in settimana da Sepe. "Per vincere le partite abbiamo bisogno di una chiara identità, gioia di giocare, determinazione e coraggio. Sono sicuro che vedremo tutte queste componenti domani in campo. Voglio vedere una squadra capace di avere un blocco alto, grande intensità di pressione alta e in grado di lavorare per non dare la possibilità ai nostri avversari di creare soluzioni pericolose. Dobbiamo gestire meglio il possesso palla, uscire bene dalla pressione e creare più opportunità importanti e pericolose". (ANSA).