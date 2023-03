Salernitana: Sousa, 'con Samp non sarà sfida facile'

(ANSA) - SALERNO, 04 MAR - "La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere tantissimo la sua squadra dal punto di vista dell'intensità, non molla mai e combatte fino all'ultimo per il risultato". Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Sampdoria. "Tutte le partite per noi devono essere importanti, dobbiamo concentrarci sui nostri compiti collettivi e individuali. Credo che ci avviciniamo a vincere le partite quando siamo più vicini alla nostra identità.

Stiamo cercando di acquisire una mentalità forte a prescindere dall'avversario che affrontiamo, per provare a vincere sempre".

(ANSA).