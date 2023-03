Roma: Pellegrini ha la febbre, in dubbio con la Juve

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Lorenzo Pellegrini non è al meglio per via di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore e solamente domani sarà valutato per capire se potrà essere a disposizione di Mourinho per la gara tra Roma e Juventus. Oggi il capitano giallorosso presenta qualche linea di febbre e per questo al suo posto è pronto El Shaarawy a entrare tra i titolari. Ma il provino decisivo avverrà solo domattina con il sette giallorosso ormai abituato a giocare stringendi i denti. (ANSA).