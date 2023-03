Poker del Psg al Nantes, Mbappé gol n.201 per Parigi

(ANSA) - PARIGI, 04 MAR - A quattro giorni dalla grande sfida per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern, il Paris SG ha battuto il Nantes 4-2 al Parco dei Principi, con il gol n. 201 di Kylian Mbappé con la maglia del club della capitale, più che mai al colmando della Ligue 1 dopo 26 giornate.

Per il Psg sono andati a segno Lionel Messi, Jaouen Hadjam (autorete), Danilo e, nel recupero, Mbappé, mentre le reti del Nantes sono state di Ludovic Blas e e Ignatius Ganago.

Ora il Psg ha 63 punti, ed è davanti al Marsiglia (52 punti), che domenica gioca a Rennes contro la quinta in classifica. Il Lens è al terzo posto a quota 52, davanti al Monaco che ne ha 50. Il Nantes resta 13/o. (ANSA).