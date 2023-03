Fiorentina-Milan si ferma al 13', omaggio ad Astori

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Minuto 13', lo Stadio Artemio Franchi, i tifosi viola e milanisti iniziano ad applaudire e Fiorentina-Milan si ferma per ricordare Davide Astori, l'ex capitano scomparso cinque anni fa. Tutti ad applaudire, anche Stefano Pioli che lo ha allenato proprio a Firenze, col quale aveva instaurato un rapporto incredibile. Già prima dell'inizio della gara sul megaschermo del Franchi sono andate in onda le immagini di Davide Astori con la maglia della Fiorentina e della Nazionale con tutto lo stadio ad applaudire. Alla lettura delle formazioni lo speaker al termine ha ricordato la scomparsa avvenuta cinque anni fa e al nome pronunciato di 'Davide' tutto lo stadio ha gridato 'Astori'. Infine, all'ingresso delle squadre in campo in Curva Fiesole e apparsa una scenografia ricordando la fascia di capitano della Fiorentina indossata fino alla scorsa stagione, che ricorda Davide Astori, con ai lati il Giglio di Firenze, poi gli stemmi delle quattro quartieri del Calcio Storico Fiorentino e al centro la scritta DA13. (ANSA).