Calcio: Monza; da Palladino complimenti a Petagna e Caprari

(ANSA) - MONZA, 04 MAR - "Voglio elogiare Petagna e Caprari perché a fine gara erano stremati e sono stati i primi difensori. E chi è subentrato". Raffaele Palladino commenta il 2-1 del suo Monza all'Empoli, spiegando che "è stata una grande vittoria: arrivavamo da due risultati non positivi, con zero gol fatti. Mi preoccupava l'aspetto psicologico, in settimana avevamo lavorato su questo. Oggi non siamo partiti bene, merito dell'Empoli. Siamo partiti contratti anche nella ripresa, ma siamo stati bravi a reagire, proprio con i cambi". (ANSA).