Calcio: Allegri, spero di vedere Mourinho, basterebbe una multa

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - "Spero di vederlo in campo: a mio parere, quando viene buttato fuori un allenatore gli si può dare una multa, ma quella dopo deve essere in panchina": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la squalifica di José Mourinho. "Con un'ammenda si può aiutare chi ne ha bisogno, ma è un mio modesto parere - aggiunge l'allenatore bianconero - ma al di là di questi discorsi, sta facendo un grande lavoro: la Roma non lottava da anni per la Champions, ora con 44 punti se la giocherà fino alla fine". (ANSA).