Baroni, contro l'Inter non basterà fare l'ordinario

(ANSA) - LECCE, 04 MAR - Il Lecce che si imbarcherà sul charter destinazione San Siro per la gara di domani pomeriggio contro l'Inter (con loro anche la formazione Primavera che sempre domani sfiderà i pari età nerazzurri), avrà dalla sua il calore di circa cinquemila sostenitori (sold out il settore ospiti del Meazza), dopo che il Tar ha rigettato il provvedimento del prefetto di Milano, aprendo definitivamente ai sostenitori giallorossi la trasferta.

"Non posso che essere contento, sia io che la squadra, per i nostri tifosi e perché abbiamo sofferto tanto per poter giocare in stadi importanti - ha detto il tecnico del Lecce Marco Baroni nella consueta conferenza della vigilia - dobbiamo fare tesoro dell'opportunità di avere i nostri tifosi ed è importante quello che avviene all'interno del rettangolo di gioco". Brucia ancora la sconfitta casalinga con il Sassuolo, ma il calendario offre una prova ancora più complicata contro l'Inter, che vuole cancellare la sconfitta di Bologna: "La squadra sta bene - ha sottolineato Baroni - e ci siamo preparati ad affrontare una gara difficile e proibitiva. Abbiamo dalla nostra entusiasmo e determinazione per giocare in uno stadio così prestigioso contro una grande squadra a livello italiano e internazionale. L'Inter non dipende da Lautaro, che è un giocatore pazzesco, ma dispongono di una rosa straordinaria. Sono partite complicate, difficili, ma è dentro queste difficoltà che c'è la sfida da parte nostra. Troveremo un Inter super motivata, vengono da una sconfitta e difficilmente squadre del genere sbagliano due volte. Ma quando giochi n uno stadio come San Siro devi metterci del tuo dal punto di vista dell'entusiasmo: e giocare questa gara è una grande opportunità ed intendiamo coglierla". Qualche raccomandazione il tecnico l'ha data: "Prendere 3-4 reti a San Siro è abbastanza facile, dobbiamo cercare di fare una partita di compattezza e equilibrio. Sono queste le componenti per limitare una squadra come l'Inter in casa loro. Il palcoscenico di San Siro potrebbe inibire e mettere timore, ma dovremo essere bravi a giocarci la partita con la nostra identità. Per molti sarà la prima volta a San Siro, ma per tornarci tante volte bisogna fare qualcosa di straordinario". (ANSA).