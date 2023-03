Audio arbitro-Var per i tifosi, Ifab ratifica la svolta

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Via libera da parte dell'Ifab (ente che stabilisce le regole del calcio), al termine dell'assemblea generale annuale, all'esperimento già testato in Marocco in occasione del Mondiale per club: il pubblico allo stadio e davanti la tv potrà ascoltare in diretta quello che gli arbitri dicono quando c'è un consulto al Var. E' stato quindi ratificato dall'Ifab quanto era già stato annunciato dopo il meeting di gennaio, e ora gli arbitri saranno ascoltati, tramite un microfono, e potranno chiarire sl pubblico le decisioni che prenderanno in campo. Una vera 'rivoluzione' che ora sarà adottata ai Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia. Al termine di questi tornei e comunque entro la fine dell'anno, è scritto in una nota dell'Ifab "verrà presa una decisione se il processo continuerà in altri tornei Fifa". Il tutto per "migliorare ulteriormente la comunicazione con i tifosi negli stadi".

L'Ifab tiene anche a ricordare, nel suo comunicato, che la riunione annuale, la n. 137, è stata "presieduta da Debbie Hewitt, presidente della FA (la federcalcio inglese ndr), e alla presenza di rappresentanti della Fifa, della FA, della federazione irlandese, della federazione scozzese, della federazione del Galles e dell' 'amministrazione' Ifab". (ANSA).