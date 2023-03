0-0 con l'Atalanta, sorride l'Udinese

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Finisce con un pari senza reti la sfida al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Udinese. Per la squadra di Gasperini ancora una frenata nella corsa per centrare la zona Champions: uno 0-0 che arriva dopo le sconfitte contro Lecce e Milan. I friulani sorridono per il punto conquistato in trasferta e ringraziano il portiere Silvestri che nel finale salva il risultato con una parata su tiro di Toloi.

Gasperini perde anche Zappacosta e Koopmeiners per problemi muscolari. (ANSA).