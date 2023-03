++ Calcio: Allegri, Champions con -15 sarebbero tre scudetti ++

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - "Andare in Champions con il -15 sarebbe come vincere tre scudetti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla rincorsa al quarto posto con la penalizzazione. "Bisogna essere realisti, la rincorsa è quasi impossibile - aggiunge l'allenatore bianconero, alla vigilia della partita in casa della Roma - e noi dobbiamo proseguire con i nostri mini-obiettivi: tra Inter, Milan, Lazio e Roma ne resterà fuori una, ma c'è anche l'Atalanta dietro che ha possibilità di rientrare in corsa. Ci sono in palio 42 punti, è tutto ancora aperto". (ANSA).