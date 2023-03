San Siro, Sala: si trovi una soluzione alternativa a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Credo che questa lunga e ancora non definita storia abbia una sola grande certezza. Le due squadre non vogliono più stare a San Siro e nessuno può costringerle a ristrutturarlo. Per me è quindi doveroso impegnarsi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo podcast quotidiano. "Poi se per qualsiasi motivo questo non accadrà, io voglio essere tranquillo nel pensare che ho fatto veramente tutto il possibile perché ciò avvenisse - ha aggiunto - Con buona pace di chi adesso commenta, a volte a sproposito, senza proporre una soluzione". (ANSA).