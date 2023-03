Roberta Nocelli entra nel Consiglio della Lega Pro

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - E' Roberta Nocelli, ad dell'Ancona, il sesto consigliere di Lega Pro eletto oggi nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria elettiva, che si è svolta nella sede di via Jacopo da Diacceto. L'Assemblea, presieduta dal nuovo presidente Matteo Marani, ha visto la partecipazione del vicepresidente vicario Gianfranco Zola, del vicepresidente Giovanni Spezzaferri e dei consiglieri Alessandra Bianchi (Padova), Andrea Langella (Juve Stabia), Antonio Magrì (Virtus Francavilla), Carmelo Salerno (Reggiana) e Patrizia Testa (Pro Patria). Presenti i consiglieri federali Marino e Pasini (per delega), i rappresentanti dei club.

In sede introduttiva il presidente Marani ha messo in luce la positività del lavoro svolto in queste prime settimane, ponendo in rilievo il notevole successo della finale di andata di Coppa Italia di Serie C che ha richiamato oltre 20 mila spettatori allo Stadium, l'introduzione del Var per la prima volta nella Coppa nazionale per il quale ha ringraziato anche gli arbitri di C e il grande interesse con il quale è stata seguita su Rai Sport la partita tra Juvents NG e Vicenza.

Durante l'Assemblea è stata programmata l'istituzione delle attività dei tavoli di lavoro permanenti che interesserà tutti i club e si è discusso anche di canale tematico e licenze dei diritti audiovisivi per la prossima stagione. Terminati i lavori assembleari, il Direttivo di Lega Pro si è riunito e ha provveduto alla nomina del nuovo esecutivo, che risulta composto dal presidente Marani, da Zola, dai consiglieri Bianchi, Magrì e Salerno. (ANSA).