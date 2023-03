Italiano: "Con il Milan dobbiamo tirare fuori il meglio di noi"

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, servirà una prestazione di alto livello in cui dovremo tirare fuori il meglio per qualità, atteggiamento e approccio alla partita". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, presentando la sfida contro i rossoneri, attraverso i canali del club viola, rispondendo alle domande di qualche tifoso. "Faremo di tutto per allungare la striscia positiva", ha continuato il tecnico che, per la partita di domani sera, ha convocato 25 giocatori: l'unico indisponibile è Terzic, alle prese con una lesione muscolare. (ANSA).