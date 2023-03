Champions: Neymar salta il ritorno degli ottavi con il Bayern

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha fatto sapere che Neymar, infortunato alla caviglia destra, "non sarà disponibile" contro il Bayern Monaco, mercoledì, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il brasiliano si è infortunato due settimane fa contro il Lille. Nell'andata con il Bayern, il Paris è stato battuto 1-0 al Parco dei Principi. "Nelle prossime due partite (Nantes e Bayern), non avremo Ney a disposizione", ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa, alla vigilia di Paris SG-Nantes. Neymar "continua la sua riabilitazione, lunedì verrà fatto un punto per chiarire l'evoluzione", ha informato il club in un bollettino medico.