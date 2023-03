Calcio:Atalanta;Gasperini,serve aiuto di chi è meno continuo

(ANSA) - BERGAMO, 03 MAR - "Questa è una stagione di rinnovamento parziale con alcuni giocatori straordinari anche per continuità. Altri ne hanno avuta meno: dopo ci saranno altre 13, partite serve anche il loro apporto". Alla vigilia dell'anticipo con l'Udinese, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, chiama anche le seconde linee al massimo impegno: "Sono stato continui Scalvini, Koopmeiners, Hojlund e Lookman, più i soliti De Roon e Toloi. Abnegazione e impegno sono encomiabili da parte di tutti - spiega -. Serve più apporto da Muriel, Pasalic, Palomino, Zappacosta e quanti stanno giocando meno. Ci sono fuori Palomino, Scalvini e Zapata, assenze che pesano più di altri periodi: ho bisogno che tutti rendano al massimo".

Il tecnico nerazzurro parla anche dell'avversario: "L'Udinese all'andata era reduce dalle vittorie con la Roma e l'Inter fra le sei di fila e ci rimontò sul 2-2, nel frattempo ha perso Deulofeu mentre noi siamo rimasti gli stessi. Se ha avuto un calo, qualche problema ce l'ha. Noi possiamo rilanciarci dopo le sconfitte con Lecce e Milan". Infine, sulle prospettive della sua squadra: "L'Atalanta è stabilmente in alto da 24 giornate, per rimanerci sarebbe utile qualche filotto per tenere lontane le inseguitrici. Ma secondo me è un percorso straordinario a prescindere: per una decina di giornate eravamo strati primi e secondi". (ANSA).