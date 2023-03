Calcio: ricorso Mourinho, l'udienza domani alle 11

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sarà discusso domani, in una udienza fissata per le 11 davanti alla Corte sportiva di appello della Figc, il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di due giornate inflitta al proprio allenatore José Mourinho.

Il tecnico portoghese era stato espulso nel corso di Cremonese-Roma dopo un diverbio con il quarto uomo ed, a seguito delle sue dichiarazioni sull'episodio, la Procura della Figc ha aperto una inchiesta, ascoltando ieri Mourinho ed oggi il quarto uomo, Serra. Nel frattempo, sempre oggi, alle 16, il club giallorosso ha depositato il ricorso chiedendo l'annullamento dei due turni di stop per Mourinho. (ANSA).