Calcio: Pioli, con Ibra agli allenamenti c'è differenza

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Il ritorno in rosa dopo gli infortuni di giocatori come Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic ha pesato qualitativamente ma anche moralmente sul Milan, per l'apporto tecnico e temperamentale degli ormai ex lungodegenti.

"Sicuramente con più effettivi ci sentiamo più forti", conferma Stefano Pioli. Che torna sulle parole dell'attaccante svedese, che al triplice fischio con l'Atalanta raccontava della sua volontà di essere determinante. E di voler giocare. "Non credo abbia minutaggio completo, però penso che possa arrivare presto", entra nel merito Pioli. "Per giocare dall'inizio potrebbe essere pronto anche adesso, credo che non ci sia compagno che non lo voglia. Zlatan è Zlatan, il suo rientro è molto importante. C'è differenza negli allenamenti con lui o senza di lui: per noi è un grandissimo valore in più". (ANSA).