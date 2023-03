Calcio: Monza; Palladino valuta anche un cambio di sistema

(ANSA) - MONZA, 03 MAR - Raffaele Palladino teme l'Empoli, avversario del suo Monza domani alle 15 allo U-Power Stadium, perché "avversario con giocatori di frequenza, che giocano tra le linee. Bisogna stare attenti a tutto". Il mister biancorosso svela che "stiamo anche provando a cambiare sistema di gioco, anche se l'importante sarà avere la fame giusta. L'Empoli è una squadra molto difficile da affrontare, non dobbiamo sbagliare nulla. Pochi gol nostri da fuori area o di testa? Sui tiri da fuori è una tendenza comune, ma ci abbiamo lavorato anche in settimana. Per i gol di testa, è la nostra struttura fisica che ci porta a non riuscire a riempire bene l'area". (ANSA).