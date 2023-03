Bundesliga: il Dortmund batte 2-1 il Lipsia e va in vetta

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il Borussia Dortmund ha conquistato la sua ottava vittoria in altrettante partite di Bundesliga nel 2023 dominando il Lipsia al Westfalenstadion e affermandosi come un seria rivale del Bayern Monaco per il titolo. Col 2-1 al Lipsia, firmato da Reus su rigore ed Emre Can, Dortmund sale a 49 punti, tre in più del Bayern, sei della sorpresa stagionale Union Berlino - entrambe giocano però domani - e sette in più dello stesso Lipsia, che ha provato a reagire solo nella ripresa, accorciando le distanze con Forsberg ma senza riuscire a trovare il 2-2.

Una squadra in salute, il Borussia, che tra quattro giorni farà visita al Chelsea nel ritorno degli ottavi di Champions League, cercando di difendere l'1-0 dell'andata. (ANSA).