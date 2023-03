Tacconi sta meglio, ha superato anche il Covid

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 MAR - "Sono stati giorni di apprensione per noi, perché il Covid ha colpito papà.

Fortunatamente anche questa l'abbiamo superata alla grande!". Lo fa sapere, attraverso i social, il figlio dell'ex portiere, Andrea. Tra i commenti: "I duri non mollano".

L'ex estremo difensore di Juventus e Nazionale è seguito da mesi dai medici dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Il 23 aprile 2022 si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico, proprio assieme al figlio.

