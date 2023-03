Superlega, Cardinale: "Iniziativa fallita,non ha senso parlarne"

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Gerry Cardinale mette una pietra tombale sulla Superlega: "L'iniziativa è fallita e non ha senso parlarne. Il punto dovrebbe essere: perché è successo? E il motivo per cui è successo è a cui abbiamo accennato prima, ovvero che c'è stata una divergenza tra l'Inghilterra e il Continente. Io voglio che tutte le squadre della Serie A siano competitive. Voglio che l'Europa sia competitiva con la Premier League. La domanda è: come si fa? Penso che ci sia un'opportunità per noi. Se la Serie A si organizza con la Ligue 1 e con La Liga, c'è l'opportunità di collaborare anche tra i campionati. Ma dobbiamo camminare prima di correre". (ANSA).