Serie A: Monza-Empoli DIRETTA e FOTO

In campo Monza-Empoli DIRETTA alle ore 15 del 4 marzo per la 25esima giornata di Serie A

CLASSIFICA



IL QUADRO DELLA 25ESIMA GIORNATA

La vigilia

La vigilia

Il rientro dalla squalifica di Marlon e Birindelli, il turno di stop forzato di Donati per doppio giallo a Salerno. Porte girevoli in casa Monza, se è vero che al di là degli stop del giudice sportivo, è anche l'infermeria a lasciare Palladino con scelte ridotte alla vigilia della partita interna con l'Empoli, sabato alle 15. Con l'assenza di Rovella, già fermo il turno precedente per la concomitanza tra la distorsione alla caviglia e somma di cartellini da scontare, non sarà della partita nemmeno Mota Carvalho. Il portoghese al quarto di recupero di Salerno ha subìto un movimento innaturale alla caviglia che l'ha costretto a inizio settimana anche al sussidio delle stampelle. In attacco, dopo la chance offerta a Gytkjaer, tornerà sicuramente Petagna. In mezzo - confermata la presenza di un Sensi ormai quasi pienamente recuperato dopo il lungo stop- Ranocchia e Pessina si giocano la maglia che in Campania, contro Paulo Sousa, era stata di Machin. Consueta spola tra fascia e trequarti per Ciurria, che il posto da laterale potrebbe lasciarlo proprio al rientrante Birindelli.