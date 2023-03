Serie A: Fiorentina Milan DIRETTA e FOTO

In campo Fiorentina Milan DIRETTA alle 20:45 del 4 marzo per la 25esima giornata di Serie A

CLASSIFICA



IL QUADRO DELLA 25ESIMA GIORNATA

La vigilia

Per la partita di sabato sera al Franchi contro il Milan la Fiorentina non potrà contare su Aleksa Terzic: dopo l'infortunio rimediato nell'ultima trasferta con il Verona. Il terzino serbo è stato sottoposto oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico dell'adduttore lungo della coscia sinistra: le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane. Il resto del gruppo viola è al momento a disposizione.

Ismael Bennacer e Davide Calabria come armi in più. Stefano Pioli in vista della trasferta a Firenze si trova con l'inconsueta abbondanza di scelte consentita da un'infermeria svuotata. Le decisioni sui partenti del primo minuto riguardano innanzitutto l'assetto dalla metà campo in su, viste le squalifiche di Rade Krunic e Rafael Leao. Per raccogliere il testimone del portoghese, Ante Rebic in vantaggio su Charles De Ketelaere, che però potrebbe rappresentare un'alternativa a Brahim Diaz. In avanti spazio dovrebbe averlo anche Zlatan Ibrahimovic. A centrocampo, la valutazione sull'impiego di Bennacer dal primo minuto è connessa al ravvicinato impegno di Londra in Champions. L'assenza forzata di Krunic con la Viola potrebbe essere colmata da uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Dopo la vittoria sull'Atalanta, intanto, doppio giorno di riposo ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, con seduta odierna mattutina, in cui Tomori ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.