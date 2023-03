Serie A: Atalanta Udinese DIRETTA e FOTO

In campo Atalanta Udinese DIRETTA alle ore 18 del 4 marzo per la 25esima giornata di Serie A

CLASSIFICA



IL QUADRO DELLA 25ESIMA GIORNATA

La vigilia

Il rientro di Pasalic dopo tre partite saltate per distorsione alla caviglia destra, lo stesso infortunio che ha appena fermato Scalvini, introduce per l'Atalanta il ballottaggio dietro le punte in vista dell'anticipo di sabato con l'Udinese. Koopmeiners, nel caso Gasperini puntasse subito sul croato, tornerebbe in mediana accanto a De Roon. I dubbi, verso la fine di una preparazione che ha diversamente dal solito ha conosciuto una doppia sessione solo mercoledì, riguardano anche la difesa, sia per lo stop di Scalvini, figlio di un contrasto con De Ketelaere domenica scorsa a San Siro, che per motivi disciplinari. A fronte del ritorno a disposizione di Demiral dopo il turno di squalifica, infatti, c'è Toloi in diffida che potrebbe essere preservato in vista di Napoli, mentre da braccetto possono essere utilizzati sia Palomino che Djimsiti, quest'ultimo usato di regola in mezzo ai tre a protezione di Musso. Conferme anche per Zappacosta e Maehle sulle corsie, oltre alla coppia d'attacco Hojlund-Lookman.

Tanti dubbi per Sottil in vista della trasferta di Bergamo. L'Udinese, cioè la squadra che ha vinto meno gare nelle ultime 16 di campionato - solo una, come la Cremonese -, deve fare i conti con la squalifica di Ehizibue e le condizioni precarie di Pereyra. Considerato lo scarso minutaggio garantito a Ebosele (la miseria di 54') è probabile che venga spostato Perez sulla fascia destra nella linea a 5, con Bijol che torna in difesa dopo la squalifica e Masina costretto agli straordinari seppur reduce da lunga assenza. In questi giorni si sta allenando con la squadra anche l'esterno sinistro olandese Zeegelaar, fermo dopo la scadenza del contratto coi bianconeri da giugno scorso. Se l'allenatore lo valuterà positivamente, potrebbe essere ingaggiato per sopperire all'infortunio di Ebosse, out per tutta la stagione. In attacco ci sarà Beto con Thauvin favorito su Success per fargli da spalla.