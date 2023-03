Juventus, Miretti punta al rientro contro la Roma

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Altra giornata a porte aperte a tifosi e media invitati dalla Juventus alla Continassa, dove i bianconeri stanno cominciando la marcia di avvicinamento alla trasferta nella Capitale contro la Roma fissata per domenica sera. Massimiliano Allegri ritroverà Miretti: il centrocampista, che si era infortunato a Salerno lo scorso 7 febbraio, ha svolto buona parte del lavoro insieme ai compagni e punta la convocazione per il prossimo turno di campionato. Ancora ai box, invece, Milik, per il quale servirà ancora qualche settimana prima del ritorno in gruppo. (ANSA).