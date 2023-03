Iervolino: "Spese dei club sono superiori ai ricavi"

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Il calcio si può fare a costi più bassi? Sì, il problema si trova nella pressione dei tifosi, che vogliono squadre formate da nomi altisonanti, che abbiano tanti ricambi, che vincano. Le società così spendono più di quanto ricavano. Bisogna educare i tifosi a comprendere che le scelte di riduzione delle spese che si faranno nei prossimi anni dipenderanno dai disastri del passato". Parola di Danilo Iervolino, patron della Salernitana, nella conferenza dal titolo 'Competenza, meritocrazia ed innovazione per un sistema sostenibile', alla Luiss alla presenza dell'avvocato (ed ex calciatore) Guglielmo Stendardo. "Bisogna pensare sul medio-lungo periodo: la cosa più importante per un club è avere un progetto sostenibile, senza gli alti e i bassi che poi creano fallimenti e disastri che pesano sui tifosi e sulle città".

(ANSA).