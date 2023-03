Figlio di Ronaldinho firma per il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Dopo il padre, anche il figlio. Il 18enne Joao de Assis Moreira, ex Cruzeiro, ha firmato per il Barcellona che lo utilizzerà, almeno per ora, per le sue squadre 'Juvenil A' e 'Juvenil B'.

Il giovane attaccante è il figlio che Ronadinho, ex idolo 'blaugrana' che trascinò il club alla vittoria nella Champions del 2006, ha avuto da una relazione con una ballerina Janaina Mendes. Per evitare eccessive aspettative il ragazzo calcisticamente si fa chiamare Joao Mendes, quindi con il cognome della madre, e a volerlo al Barça è stato il presidente Joan Laporta. Le fonti non hanno specificato la durata del contratto. (ANSA).