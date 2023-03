Cardinale: "Milan è un asset gestito in modo insufficiente"

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Il Milan è uno dei grandi marchi del calcio europeo, ha il secondo maggior numero di trofei di Champions League nella storia dopo il Real Madrid. Si tratta di un asset gestito in modo insufficiente. Ci piace portare il nostro capitale e la nostra capacità operativa in un ecosistema e migliorarlo. Ed è quello che faremo qui". Così il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, intervenuto a 'The business of football summit', organizzato a Londra dal Financial Times.

La valorizzazione del Milan è un progetto ad ampio respiro per Cardinale: "Sono sempre stato preoccupato per il calcio europeo perché, se si guarda all'ecosistema e ai capitali che attrae, sembrerebbe che competere contro stati sovrani non sia una buona idea. Ma c'è una virtù e una continuità nel modo in cui abbiamo acquisito il Milan. Direi che Elliott ha fatto un ottimo lavoro nei quattro anni in cui l'ha posseduto. L'ha portata a un punto in cui qualcuno come me può prendere il testimone e portarla al livello successivo. Quando guardiamo al Milan, guardiamo all'ecosistema: partiamo da quello e scriviamo i business plan. C'è la Serie A, ci sono i tifosi, c'è il Comune di Milano. C'è una reale opportunità per noi di portare un capitale di trasformazione, una mentalità di costruzione, una mentalità imprenditoriale per professionalizzare il modo in cui questi beni sono gestiti e amministrati, fornire una proposta di valore alla comunità". (ANSA).