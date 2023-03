Calcio:FA Cup, il Grimsby continua sua favola, Tottenham out

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La seconda serata degli ottavi di FA Cup regala la sorprendente sconfitta 1-0 del Tottenham sul campo dello Sheffield Utd, club di Championship, ma soprattutto la favola del Grimsby, squadra di bassa classifica in quarta serie ma in grado di eliminare il Southampton. Ora affronterà il Brighton di De Zerbi. Il Manchester United e il Burnley esultano al 90' contro il West Ham e il Fleetwood. Ai quarti le squadre di Premier saranno appena quattro su otto.

Le tre categorie di differenza si fanno sentire e non potrebbe essere altrimenti, per il Grimsby Town, che sa di dover fare una gara di sofferenza. La palla è praticamente sempre tra i piedi del Southampton (76% di possesso), eppure sono gli ospiti a passare in vantaggio nel recupero di primo tempo col rigore di Holohan. Al 50' la scena si replica, con il centrocampista che raddoppia nuovamente dagli undici metri. La rete di Caleta-Car non basta ad evitare una clamorosa sconfitta 2-1 che peggiora ulteriormente una stagione davvero complicata per i Saints, ultimi in Premier League. (ANSA).