Calcio: Telepass diventa top partner nazionali italiane

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Telepass diventa top partner delle nazionali italiane di calcio. L'azienda italiana, leader della mobilità integrata, accompagnerà le Azzurre, gli Azzurri e i tifosi italiani per i prossimi 4 anni. Oggi la firma dell'accordo tra Telepass e Figc alla presenza dei vertici della società, della federazione e dei ct, Bertolini e Mancini. La nuova maglia debutterà il 23 marzo in occasione di Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni europee e in programma a Napoli. "E' un momento di grande orgoglio per la nostra federazione. E' una partnership forte. C'è la volontà e l'impegno di tutto il gruppo di voler sostenere la nostra maglia azzurra e la Figc con un accordo pluriennale. C'è un grande impegno per una progettualità altamente innovativa, un progetto legato a una sorta di rivoluzione culturale nel mondo del calcio", ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

"Avere dei partner così qualificati ci aiuterà a centrare tutti gli obiettivi fissati per il bene del calcio italiano". "Con questa partnership la nostra azienda vuole dare il proprio contributo al progetto che la Figc sta portando avanti", ha invece detto Gabriele Benedetto, ad di Telepass. (ANSA).