Calcio: l'Arsenal cala poker all'Everton, +5 sul City

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Mikel Arteta non lascia scampo alla squadra in cui ha giocato sei anni. Il suo Arsenal impiega quasi un tempo per venire a capo del rebus Everton, ma dal gol del vantaggio inizia un monologo che culmina in un 4-0 netto e in un nuovo allungo sulle rivali di Manchester: il City ora ha 5 punti di distacco, lo United addirittura 11 con una partita in meno.

L'Everton, che aveva battuto i Gunners in casa lo scorso 4 febbraio, alza bandiera bianca e si trova ancora in zona retrocessione. Il match di ritorno si era giocato prima della sfida d'andata della 7^ giornata, rinviata per la morte della regina Elisabetta II.

Dopo la mattanza subita nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, il Liverpool fa pace con Anfield vincendo 2-0 contro il Wolverhampton il recupero della 7^ giornata di Premier League, rinviata per la morte della regina Elisabetta II. Si era giocato prima il ritorno del match lo scorso 4 febbraio, quando la squadra di Lopetegui aveva travolto in casa 3-0 quella di Klopp. Stavolta i Reds si sono riscattati, alimentando le speranze di rimonta per un posto in Champions.

