Travolto da accuse, si dimette presidente Federcalcio francese

(ANSA) - PARIGI, 28 FEB - Travolto dalle accuse di molestie e di gestione ormai fuori controllo della Federcalcio francese, si è dimesso oggi - dopo 11 anni di presidenza - Noel Le Graet.

Le Graet, 81 anni, era nella bufera da diversi mesi per accuse di molestie e frasi su omofobia e razzismo che gli erano valse critiche da ogni parte. Una perizia voluta dal ministero dello Sport sulla Federcalcio da lui gestita aveva dato risultati preoccupanti.

A far precipitare la situazione, ad inizio gennaio un'intervista a RMC-Sport in cui - a una domanda su un'eventuale candidatura di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps come ct della nazionale - aveva risposto "a Zizou non avrei parlato neppure al telefono. Può andare dove vuole". Di fronte al coro di proteste, si era scusato per le parole contro il "mito" dei mondiali 1998.

