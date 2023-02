La Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. La Juve ha depositato il ricorso al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. Il termine per presentare il ricorso era di 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della giudice d'appello federale. E' slittata intanto di una settimana, ha fatto sapere il club, l'approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2022. Prevista - secondo il calendario - con il consiglio di amministrazione convocato per l'1 marzo, sarà oggetto del cda dell'8 marzo 2023 "così da consentire - ha informato la Juventus - l'esame degli atti depositati ieri, 27 febbraio 2023, da parte della Procura della Repubblica nel contesto del procedimento penale pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Torino".

(ANSA).