A Sion presidente sospende allenatore, andrà lui in panchina

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Non c'è pace per il Sion. La squadra svizzera attualmente al penultimo posto in campionato ha diffuso un comunicato con cui ufficializza la "sospensione", quindi non l'esonero, del tecnico Fabio Celestini a causa dei deludenti risultati della formazione biancorossa di cui fa parte Mario Balotelli. Il posto dell'allenatore sarà preso dal 66enne presidente e proprietario del club Christian Constantin, che guiderà il Sion, fa sapere il comunicato "nelle due partite contro il Lugano", una in campionato e l'altra per la Coppa nazionale.

Constantin è un ex calciatore, nel ruolo di portiere, che ha comprato la società nel 2003, quando stava in Serie B e sul punto di fallire. Lui l'ha risollevata e in venti anni ha esonerato 40 allenatori, con una media di due all'anno.

Ma non è tutto perché sabato scorso, dopo la sconfitta in casa contro il San Gallo, alcuni tifosi hanno bruciato la maglia n.

45 di Balotelli, visto come uno dei principali responsabili dello scarso rendimento della squadra, per la quale finora ha segnato solo 5 reti, i cui tre su rigore. (ANSA).