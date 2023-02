Premi: a Scaloni il 'Fifa the Best' come miglior tecnico 2022

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' il ct dell'Argentina campione del mondo, Manuel Scaloni, il vincitore del premio Fifa 'The Best' come miglior allenatore del 2022. Scaloni che proprio oggi è stato confermato alla guida della nazionale fino al 2026, è stato premiato nella cerimonia di gala in corso a Parigi. Gli altri due finalisti per il riconoscimento erano l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, e il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola.

"E' un premio enorme, che arriva grazie ai calciatori - ha detto Scaloni -. Ringrazio i 26 che ci hanno consentito di vincere i Mondiali e la Federazione argentina di avermi dato la possibilità di vincere un Mondiale. Non c'è la cosa più bella di vedere la gente del tuo Paese felice. I ragazzi hanno giocato e vinto per loro", ha aggiunto.

Il premio per il miglior allenatore femminile è stato assegnato alla ct dell'Inghilterra, Sarina Wiegman, che ha portato la nazionale al trionfo nell'Europeo della scorsa estate. (ANSA).