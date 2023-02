Donadoni: "Il tifo a Napoli è unico, fa vibrare lo stadio"

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Non credo che l'euforia a Napoli sia pericolosa. L'entusiasmo che i tifosi stanno vivendo è qualcosa di positivo, su quest'onda sei ancora più invogliato a far vedere e soprattutto hai il gusto e il piacere di divertirti.

Non mi preoccuperei. Anzi, ben venga". Lo ha detto Roberto Donadoni, che è intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Quando arrivai a Napoli - ricorda l'ex ct degli azzurri - il club e la squadra erano in fase di ristrutturazione, stava sorgendo il centro di Castel Volturno: da allora sono state fatte cose importanti e c'è stata un'escalation in positivo.

Ricordo con grande piacere l'entusiasmo e le sensazioni che il pubblico trasmetteva allo stadio, penso da allenatore di non aver mai provato una sensazione come quella vissuta a Napoli. Il tifo faceva veramente vibrare lo stadio. Una cosa unica".

