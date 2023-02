Coverciano, inaugurato nuovo corso allenatori Uefa A

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - È stato inaugurato oggi, nell'aula magna di Coverciano, il nuovo corso allenatori Uefa A. Fino al prossimo 10 maggio gli allievi seguiranno, nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale, le 192 ore di programma didattico. Al termine delle lezioni, in caso di esito positivo degli esami finali - che verteranno su tutte le materie - i corsisti otterranno la qualifica da tecnico Uefa A, che rappresenta il secondo massimo step formativo. Con questo attestato, riconosciuto a livello europeo, è possibile guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera) e tutte le formazioni femminili (incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A); inoltre è possibile essere allenatori delle prime squadre maschili fino alla Serie C ed essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie A che in Serie B.

Tra i corsisti sono presenti anche i match analyst delle Nazionali maschili Under 21 e Under 18, Leonardo Carletti e Andrea Zappavigna. Non mancano inoltre nomi noti del calcio italiano, come (solo per citarne alcuni): l'ex capitano del Catania, Marco Biagianti; il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca, Simone Bonomi; gli ex centrocampisti di Fiorentina ed Empoli, Sandro Cois e Daniele Croce, e l'ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l'ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l'ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l'ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli; l'ex difensore di Atalanta, Juve e Sassuolo, Federico Peluso; l'ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l'ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli. (ANSA).