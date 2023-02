Allegri: 'Nel derby ci saranno Chiesa e Pogba'

"Chiesa e Pogba sono a disposizione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il doppio ritorno in vista del derby contro il Torino, la sera di martedì 28 febbraio allo Stadium per la 24esima giornata di Serie A. "L'attaccante ha pagato il doppio impegno ravvicinato tra Fiorentina e Nantes, ora devo decidere ma difficilmente partirà dall'inizio - spiega l'allenatore bianconero - e ci sarà anche il francese: sta meglio, se c'è bisogno lo metteremo dentro perché ha un buon minutaggio anche se non altissimo".

"Il derby è sempre il derby, è importante per loro ma soprattutto per noi: dobbiamo continuare la scalata": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la stracittadina contro il Torino. "Il Bologna è a tre punti dopo aver vinto contro l'Inter e proveremo ad agguantarlo, questo è il mini-obiettivo che abbiamo per domani - aggiunge l'allenatore - e non dimentichiamoci che abbiamo fatto 47 punti: il -15 non è roba nostra, momentaneamente siamo tra le prime quattro e dobbiamo cercare di rimanerci".

"La squadra ha superato il -15, ci siamo riassestati dopo la reazione post-Napoli e il rimbalzo verso il basso contro il Monza": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sul discorso penalizzazione. "Non dobbiamo perdere certezze perché abbiamo 47 punti, questo gruppo sa che deve continuare a lavorare - aggiunge l'allenatore bianconero - perché dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto punti per arrivare tra le prime quattro al netto delle sanzioni e di ciò che succederà: abbiamo anche la semifinale di coppa Italia e l'Europa League contro la quarta forza della Bundesliga, vogliamo riempire ulteriormente il calendario".

Controlli per Arkadiusz Milik, il quale si è presentato al J Medical per ulteriori approfondimenti. L'attaccante è fermo da quasi un mese per l'infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza lo scorso 29 gennaio. Il polacco spera di ricevere buone notizie e di avere l'ok per rientrare gradualmente a lavorare insieme al resto del gruppo: il tecnico Allegri lo aspetta, anche per avere un'alternativa in più a Vlahovic e Kean.