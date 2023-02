Calcio: giudice; in Serie B due giornate di stop a Blandon

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il sostituto Giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Luca Lo Giudice, in relazione alle partite della 7/a giornata di ritorno del campionato cadetto, ha multato di 5.000 euro il Pisa, di 2.000 il Brescia e di 1.000 l'Ascoli.

Fra i calciatori espulsi due giornate di squalifica a Yeferson Paz Blandon (Perugia); una a Drissa Camara ed Estevez Nahuel Alvarez (Parma), Hjortur Hermannsson (Pisa), Petko Hristov (Venezia), Riccardo Improta (Benevento) e Mattia Proietti (Ternana). Fra i calciatori non espulsi un turno di stop a Daniel Boloca e Matteo Cotali (Frosinone), Tiago Matias Casasola e Christian Oulai Kouan (Perugia), Nicholas Ioannou (Como), Maxime Jean Leverbe (Benevento), Mattia Maita (Bari) e Marius Mihai Marin (Pisa).

Eugenio Corini, allenatore del Palermo che era diffidato, è stato fermato per una partita. (ANSA).