Udinese: Sottil, mi sono stufato di certi errori

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - "Mi sono stufato: non si possono più prendere certi gol. Non è un attacco a nessuno, ma si rischia di prenderci in giro. Abbiamo preso il pareggio in contropiede senza che nessuno facesse fallo. Nel calcio, l'ho sempre detto, non vincono i bravi ragazzi. Dobbiamo smetterla di regalare reti agli avversari". Lo ha detto, in conferenza stampa, Andrea Sottil, commentando il pareggio interno con lo Spezia.

Il tecnico - che ha anche battuto i pugni sul tavolo - è insoddisfatto delle scelte dei suoi nei momenti chiave: "Basta - ha ribadito - così si buttano via le partite e i punti. Non ce lo possiamo più permettere: mi sono stufato e annoiato di questi atteggiamenti". (ANSA).