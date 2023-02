Serie A: Udinese-Spezia 2-2

(ANSA) - UDINE, 26 FEB - Udinese e Spezia pareggiano 2-2 alla Dacia Arena una partita della 24/a giornata di serie A. E' l'attaccante angolano Nzola il protagonista del match, con una doppietta (e sono 11 centri in stagione) che apre e chiude il conto dei gol dopo il momentaneo sorpasso dei bianconeri con Beto e Pereyra. La squadra friulana, che non vince dal 22 gennaio, è decima in classifica con 31 punti, mentre i liguri restano quart'ultimi a quota 20 ma il Verona che è a -3 da loro gioca domani ospitando la Fiorentina (ANSA).