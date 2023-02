Pioli, avevamo pensieri a cui non eravamo abituati

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "La testa comanda sempre il resto.

Abbiamo avuto la testa pesante, abbiamo avuto pensieri ai quali non eravamo abituati. Le aspettative le abbiamo alzate noi stessi". Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, spiega la svolta del suo Milan e quanto abbiano contribuito i risultati a lasciarsi alle spalle il periodo nero di gennaio. "Ma non c'era niente da sistemare, la coesione e la disponibilità non sono mai stati problemi", prosegue Pioli. "Le sconfitte ci avevano tolto fiducia e entusiasmo, ma l'ho detto anche ieri: la squadra è guarita. Non significa che le vinceremo tutti, ma ci giocheremo ogni singola partita". (ANSA).