Motta 'prova da big, orgoglioso del Bologna'

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Il Bologna vola, Thiago Motta non parla d'Europa, ma la metamorfosi dei suoi rossoblù ha dell'incredibile. Motta e il Bologna sono tecnico e squadra del momento. Ma i meriti, secondo l'allenatore, sono soprattutto dei suoi ragazzi: "Sono orgoglioso dei miei giocatori, che hanno dimostrato una volta di più quanto valgono. Hanno fatto una grandissima partita contro una grande, una prova da grande".

Orsolini, ancora lui come già a Genova, è l'uomo del match: "Riccardo fa parte di un gruppo che sta lavorando bene e oggi ha fatto un altro gol importante. I gol contano, ma ci sono altre cose importanti e lui ci sta lavorando duramente". L'unico rammarico è il gol annullato a Barrow, che avrebbe potuto sbloccare il gambiano in crisi: "Eravamo molto contenti per lui perché si sta allenando molto bene, lavora tanto dopo un periodo che per lui non è stato facile. E' un ragazzo che si fa volere bene". (ANSA).