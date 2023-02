Il Bayern ne fa 3 all'Union Berlino e torna in testa

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 26 FEB - E' festa per il Bayern Monaco, che nel big match della 22/a giornata della Bundesliga ne segna tre all'Union Berlino, chiudendo la pratica già nel primo tempo, grazie ai centri di Choupo Moting, Coman e Musiala.

Nella ripresa amministra il risultato evitando di prendere reti, così alla fine torna in testa al campionato, alla pari con il Borussia Dortmund, a quota 46 punti. L'Union rimane dietro, con 43 e +1 sul Lipsia.

Al quinto posto c'è il Friburgo, che nell'altro posticipo di oggi ha pareggiato 1-1 con il Bayern Leverkusen. Al vantaggio dei prossimi rivali della Juve in Europa League, con Grifo (secondo nella classifica dei marcatori, con 12 reti, dietro a Fullkrug del Werder che ne ha segnate 14) risponde nella ripresa l'iraniano Azmoun. (ANSA).