Ibrahimovic, non mi sentivo così bene da un anno e due mesi

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Zlatan Ibrahimovic, rientrato in campo contro l'Atalanta dopo un'assenza cominciata a maggio, è divenuto il giocatore più anziano del Milan a giocare in serie A nell'era dei tre piunti, con i suoi 41 anni e 146 giorni. Il precedente record era di Alessandro Costacurta.

"I tifosi mi sono mancati tanto, sono loro che mi danno aiuto e l'adrenalina per continuare", ha spiegato a Dazn. "Ma mi sento bene: è un anno e due mesi che non mi sentivo come oggi, oggi mi sento libero per fare quello che amo, cioè giocare a calcio. Ho sofferto tanto, anche negli ultimi mesi dello scorso anno soffrivo, volevo dare una mano, ma quando non stai bene è difficile aiutare la squadra. Avrei potuto fare l'intervento 6 mesi prima di quando l'ho fatto ma avevo capito che poteva essere il nostro anno e l'avevo promesso al mister che sarei stato vicino alla squadra. Era un anno particolare, difficile pure a livello mentale, anche con la tragedia di Mino", continua Ibrahimovic riferendosi a Raiola. "Ma quando sto bene sono più forte di tutti. Ogni allenamento che faccio, miglioro".

