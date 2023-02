Francia: due gol Mbappé e uno Messi, il Psg vince a Marsiglia

(ANSA) - MARSIGLIA, 26 FEB - L'8 febbraio il Marsiglia aveva eliminato il Paris SG dsalla Coppa di Francia, ma oggi la squadra della capitale si è presa la rivincita andando a vincere per 3-0 sul campo degli arcirivali nella 'classica' del campionato francese. Al 29' pt il risultato era già di 2-0 per gli ospiti, trascinati dal duo che ha fatto faville anche ai Mondiali in Qatar, ovvero Mbappé e Messi, autori di una rete a testa. Poi, nella ripesa, la Pulce ha offerto al compagno l'assist vincente che ha permesso a Mbappé di segnare il suo gol n.200 con la maglia del Psg, e quuindi di raggiungere Edinson Cavani nella graduatoria dei marcatori di ogni tempo del club.

Così ora, dopo il big match fra le prime due in classifica, il Paris SG ha aumentato il proprio vantaggio portandosi a 60 punti contro i 52 dei rivali. Unica nota negativa della serata, impreziosita anche da due interventi decisivi di 'Gigio' Donnarumma, su Sanchez e su un pallone deviato dal suo compagno del Psg Vitinha, è stata l'infortunio a Kimpembe, costretto a uscire dopo appena 15' di gioco.

In una delle altre partite di oggi della Ligue 1, brutto tonfo interno del Monaco, che ha perso 3-0 in casa contro il Nizza. I monegaschi rimangono comunque al terzo posto, a quota 50, alla pari con il Lens. (ANSA).